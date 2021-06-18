Кучеров вышел на четвертое место по очкам среди россиян в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:1, 2-1 в серии) сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1». Он вышел на чистое четвертое место по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.

У 28-летнего Кучерова теперь 118 очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Он обошел защитника Сергея Зубова (117 очков).

Первое место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (135 очков). Далее идут завершивший карьеру Сергей Федоров (176 очков) и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (174 очка).