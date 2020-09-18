Кучеров вышел на 9-е место по очкам в плей-офф среди россиян

«Тампа» обыграла «Айлендерс» (2:1 ОТ) и вышла в финал Кубка Стэнли. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей.

Теперь на его счету 87 (35+52) очков в 84 матчах плей-офф за карьеру. По этому показателю он вышел на девятое место среди российских игроков, опередив Александра Могильного (86 очков в 124 матчах).

Рекордсменом же остается Сергей Федоров — 176 очков в 183 матчах.