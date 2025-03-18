Кучеров вышел на 109-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:0) записал на свой счет гол и результативную передачу и вышел на 109-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Форвард «молний» оставил за спиной великого снайпера середины XX века Мориса Ришара. От замыкающего сотню лучших Нэйтана Маккиннона Кучерова отделяет 34 очка, от Брайана Проппа, которого придется обгонять для попадания в топ-100, — 36.
