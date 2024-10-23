Кучеров второй раз в карьере набрал очки в шести матчах подряд на старте сезона

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче против «Нью-Джерси» (8:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний россиянин набрал очки в шестом матче подряд на старте сезона. Кучеров является рекордсменом команды по этому показателю — в сезоне-2017/18 он набирал очки в 11 встречах кряду.

Всего в активе Кучерова 12 (7+5) очков в 6 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.