Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:1). Форвард отметился дублем в этой встрече и заработал показатель полезности «+2».

Еще один россиянин Андрей Василевский стал третьей звездой матча. Он отразил 30 бросков из 31. Для россиянина это 10-я победа подряд, что является повторением рекордной серии в его карьере.

Первой звездой матча стал форвард «Тампы» Энтони Чирелли, который оформил хет-трик в этой встрече.