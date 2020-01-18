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Кучеров — вторая звезда матча с «Виннипегом», Василевский — третья

08:36
17 января. Виннипег. Никита Кучеров празднует гол в матче с «Виннипегом». Фото USA Today Sports
17 января. Виннипег. Никита Кучеров празднует гол в матче с «Виннипегом». Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:1). Форвард отметился дублем в этой встрече и заработал показатель полезности «+2».

Еще один россиянин Андрей Василевский стал третьей звездой матча. Он отразил 30 бросков из 31. Для россиянина это 10-я победа подряд, что является повторением рекордной серии в его карьере.

Первой звездой матча стал форвард «Тампы» Энтони Чирелли, который оформил хет-трик в этой встрече.

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