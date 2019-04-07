Кучеров – вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня стал нападающий "Монреаля" Райан Пелинг, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с "Торонто" (6:5 Б).

Второй звездой дня признан форвард "Тампы" Никита Кучеров. 25-летний хоккеист набрал два очка в матче с "Бостоном" (6:3). Кучеров побил рекорд Александра Могильного по очкам за сезон среди российских игроков – 128.

Третьей звездой дня назван нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, забросивший одну шайбу в ворота "Калгари" (3:1). Для Драйзайтля этот гол стал 50-м в сезоне. Немец занял второе место в борьбе за звание лучшего снайпера НХЛ, уступив лишь форварду "Вашингтона" Александру Овечкину.

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