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Кучеров впервые сыграет за «Тампу» в текущем сезоне НХЛ

02:33
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров сыграет в первом звене в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Для 27-летнего россиянина это первый матч в сезоне. Хоккеист перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате.

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