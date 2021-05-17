Кучеров впервые сыграет за «Тампу» в текущем сезоне НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сыграет в первом звене в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Для 27-летнего россиянина это первый матч в сезоне. Хоккеист перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате.