Кучеров впервые сыграет за «Тампу» в текущем сезоне НХЛ
02:33
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сыграет в первом звене в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».
Для 27-летнего россиянина это первый матч в сезоне. Хоккеист перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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