«Кучеров закончил его карьеру этим движением». В Америке в шоке от финта россиянина на Экбладе

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:1). Он получил шайбу на своей половине, одним движением разобрался с защитником Аароном Экбладом у синей линии и отдал пас на Кори Перри.

Действия 28-летнего россиянина впечатлили публику. Позже в этой встрече Кучеров забросил шайбу и был признан второй звездой.

«Кучеров этим движением завершил карьеру Экблада в хоккее, теперь он должен уйти из спорта. Извините, не я устанавливаю правила», — написал в Twitter журналист из Флориды Зак Блобнер.