Кучеров возглавил список лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

30-летний россиянин поучаствовал во всех трех шайбах, которые «Лайтнинг» забросили за 5 минут второго периода.

Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона. На его счету теперь 14 голов и 18 голевых передач. На второй строчке форвард «Ванкувера» Куин Хьюз, у которого 31 (8+23) очко.