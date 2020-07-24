Кучеров возглавил рейтинг правых нападающих плей-офф НХЛ

На официальном сайте НХЛ опубликован лучших правых нападающих, которые сыграют в Кубке Стэнли-2020. В голосовании приняли участие авторы российской версии сайта.

Возглавил таблицу российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 74 балла. Второе место у Давида Пастрняка из «Бостона» (72), а замкнул тройку лучших Патрик Кейн из «Чикаго» (69).

Россиянин Андрей Свечников из «Каролины» с 28-ю баллами на 8-й строчке, а Владимир Тарасенко («Сент-Луис»?) — с 21-м на 9-й.