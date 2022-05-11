Кучеров вошел в пятерку лучших бомбардиров Кубка Стэнли в XXI веке
Никита Кучеров сделал две голевые передачи в пятом матче серии с «Торонто» (3:4) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров плей-офф в XXI веке. Нападающий «Тампы-Бэй» набрал 134 (45+89) очка в играх Кубка Стэнли и обогнал форварда «Чикаго» Патрика Кейна. Результативнее Никиты в последние 20 лет играли только Сидни Кросби, Евгений Малкин, Мариан Хосса и Александр Овечкин, который опережает соотечественника всего на шесть очков.
Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ в XXI веке
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Очки
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
178
|
200 (71+129)
|
Евгений Малкин
|
Россия
|
174
|
177 (66+111)
|
Мариан Хосса
|
Словакия
|
195
|
147 (52+95)
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
145
|
140 (72+68)
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
118
|
134 (45+89)
|
Патрик Кейн
|
США
|
136
|
132 (52+80)
|
Патрис Бержерон
|
Канада
|
165
|
126 (49+77)
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
169
|
125 (29+96)
|
Давид Крейчи
|
Чехия
|
156
|
124 (42+82)
|
Джо Павелски
|
США
|
165
|
123 (64+59)
Зато с весны 2014 года — момента дебюта Кучерова в плей-офф — никто и близко не соответствует результативности Никиты. Ближайшего преследователя — Кросби — лидер «Тампы» обгоняет на 39 баллов. Тройку лидеров замыкает другая звезда «молний» — Виктор Хедман, Евгений Малкин в этом рейтинге пятый, Александр Овечкин — шестой.
Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ с момента дебюта Никиты Кучерова
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Очки
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
118
|
134 (45+89)
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
96
|
95 (31+64)
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
119
|
89 (21+68)
|
Брэд Маршан
|
Канада
|
83
|
82 (32+50)
|
Евгений Малкин
|
Россия
|
91
|
80 (30+50)
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
87
|
79 (41+38)
|
Ондржей Палат
|
Чехия
|
120
|
77 (39+38)
|
Брэйден Пойнт
|
Канада
|
72
|
75 (37+38)
|
Натан Маккиннон
|
Канада
|
54
|
75 (33+42)
|
Джо Павелски
|
США
|
91
|
73 (40+33)
Среди российских бомбардиров Кубка Стэнли Кучеров по-прежнему занимает четвертое место, сокращая отставание от Овечкина. Выше располагаются только недавно завладевший национальным рекордом Евгений Малкин (43 очка отставания) и многолетний обладатель лучшего результата Сергей Федоров (42 балла отставания).
Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Очки
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
174
|
177 (66+111
|
Сергей Федоров
|
Детройт, Вашингтон
|
183
|
176 (52+124)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
145
|
140 (72+68)
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
118
|
134 (45+89)
|
Сергей Зубов
|
Рейнджерс, Питтсбург, Даллас
|
164
|
117 (24+93)
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
157
|
113 (42+71)
|
Алексей Ковалев
|
Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль
|
123
|
100 (45+55)
|
Игорь Ларионов
|
Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт, Нью-Джерси
|
150
|
97 (30+67)
|
Сергей Гончар
|
Вашингтон, Бостон, Питтсбург, Оттава, Даллас
|
141
|
90 (22+68)
|
Александр Могильный
|
Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто
|
124
|
86 (39+47)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 3
|
Каролина - Бостон
|3 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|5
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|5
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|5
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|5
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63