Кучеров вошел в пятерку лучших бомбардиров Кубка Стэнли в XXI веке

Никита Кучеров сделал две голевые передачи в пятом матче серии с «Торонто» (3:4) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров плей-офф в XXI веке. Нападающий «Тампы-Бэй» набрал 134 (45+89) очка в играх Кубка Стэнли и обогнал форварда «Чикаго» Патрика Кейна. Результативнее Никиты в последние 20 лет играли только Сидни Кросби, Евгений Малкин, Мариан Хосса и Александр Овечкин, который опережает соотечественника всего на шесть очков.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ в XXI веке

Игрок Страна Матчи Очки Сидни Кросби Канада 178 200 (71+129) Евгений Малкин Россия 174 177 (66+111) Мариан Хосса Словакия 195 147 (52+95) Александр Овечкин Россия 145 140 (72+68) Никита Кучеров Россия 118 134 (45+89) Патрик Кейн США 136 132 (52+80) Патрис Бержерон Канада 165 126 (49+77) Джо Торнтон Канада 169 125 (29+96) Давид Крейчи Чехия 156 124 (42+82) Джо Павелски США 165 123 (64+59)

Зато с весны 2014 года — момента дебюта Кучерова в плей-офф — никто и близко не соответствует результативности Никиты. Ближайшего преследователя — Кросби — лидер «Тампы» обгоняет на 39 баллов. Тройку лидеров замыкает другая звезда «молний» — Виктор Хедман, Евгений Малкин в этом рейтинге пятый, Александр Овечкин — шестой.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ с момента дебюта Никиты Кучерова

Игрок Страна Матчи Очки Никита Кучеров Россия 118 134 (45+89) Сидни Кросби Канада 96 95 (31+64) Виктор Хедман Швеция 119 89 (21+68) Брэд Маршан Канада 83 82 (32+50) Евгений Малкин Россия 91 80 (30+50) Александр Овечкин Россия 87 79 (41+38) Ондржей Палат Чехия 120 77 (39+38) Брэйден Пойнт Канада 72 75 (37+38) Натан Маккиннон Канада 54 75 (33+42) Джо Павелски США 91 73 (40+33)

Среди российских бомбардиров Кубка Стэнли Кучеров по-прежнему занимает четвертое место, сокращая отставание от Овечкина. Выше располагаются только недавно завладевший национальным рекордом Евгений Малкин (43 очка отставания) и многолетний обладатель лучшего результата Сергей Федоров (42 балла отставания).

Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ