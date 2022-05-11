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Сегодня, 13:32

Кучеров вошел в пятерку лучших бомбардиров Кубка Стэнли в XXI веке

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Никита Кучеров сделал две голевые передачи в пятом матче серии с «Торонто» (3:4) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров плей-офф в XXI веке. Нападающий «Тампы-Бэй» набрал 134 (45+89) очка в играх Кубка Стэнли и обогнал форварда «Чикаго» Патрика Кейна. Результативнее Никиты в последние 20 лет играли только Сидни Кросби, Евгений Малкин, Мариан Хосса и Александр Овечкин, который опережает соотечественника всего на шесть очков.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ в XXI веке

Игрок

Страна

Матчи

Очки

Сидни Кросби

Канада

178

200 (71+129)

Евгений Малкин

Россия

174

177 (66+111)

Мариан Хосса

Словакия

195

147 (52+95)

Александр Овечкин

Россия

145

140 (72+68)

Никита Кучеров

Россия

118

134 (45+89)

Патрик Кейн

США

136

132 (52+80)

Патрис Бержерон

Канада

165

126 (49+77)

Джо Торнтон

Канада

169

125 (29+96)

Давид Крейчи

Чехия

156

124 (42+82)

Джо Павелски

США

165

123 (64+59)

Зато с весны 2014 года — момента дебюта Кучерова в плей-офф — никто и близко не соответствует результативности Никиты. Ближайшего преследователя — Кросби — лидер «Тампы» обгоняет на 39 баллов. Тройку лидеров замыкает другая звезда «молний» — Виктор Хедман, Евгений Малкин в этом рейтинге пятый, Александр Овечкин — шестой.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ с момента дебюта Никиты Кучерова

Игрок

Страна

Матчи

Очки

Никита Кучеров

Россия

118

134 (45+89)

Сидни Кросби

Канада

96

95 (31+64)

Виктор Хедман

Швеция

119

89 (21+68)

Брэд Маршан

Канада

83

82 (32+50)

Евгений Малкин

Россия

91

80 (30+50)

Александр Овечкин

Россия

87

79 (41+38)

Ондржей Палат

Чехия

120

77 (39+38)

Брэйден Пойнт

Канада

72

75 (37+38)

Натан Маккиннон

Канада

54

75 (33+42)

Джо Павелски

США

91

73 (40+33)

Среди российских бомбардиров Кубка Стэнли Кучеров по-прежнему занимает четвертое место, сокращая отставание от Овечкина. Выше располагаются только недавно завладевший национальным рекордом Евгений Малкин (43 очка отставания) и многолетний обладатель лучшего результата Сергей Федоров (42 балла отставания).

Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ

Игрок

Команды

Матчи

Очки

Евгений Малкин

Питтсбург

174

177 (66+111

Сергей Федоров

Детройт, Вашингтон

183

176 (52+124)

Александр Овечкин

Вашингтон

145

140 (72+68)

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

118

134 (45+89)

Сергей Зубов

Рейнджерс, Питтсбург, Даллас

164

117 (24+93)

Павел Дацюк

Детройт

157

113 (42+71)

Алексей Ковалев

Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль

123

100 (45+55)

Игорь Ларионов

Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт, Нью-Джерси

150

97 (30+67)

Сергей Гончар

Вашингтон, Бостон, Питтсбург, Оттава, Даллас

141

90 (22+68)

Александр Могильный

Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто

124

86 (39+47)
Никита Кучеров
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
2 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
6. Вашингтон - Флорида
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
2 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
0 - 0
6. Даллас - Калгари
0 - 0
2 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
3 - 2
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 3
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
2 - 3
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 2
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
0 - 0
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 4 10
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 5 9
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 4 9
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 5 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 5 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 5 5
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 4 1.27
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.53
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
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