Кучеров во второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 130 очков за сезон

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в овертайме и сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ).

Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний форвард оформил свой второй сезон со 130 очками, став 10-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки в нескольких сезонах. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки (13 сезонов).

В сезоне-2025/26 Кучеров в 76 матчах забил 44 гола и отдал 86 результативных передач.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max