Кучеров вернулся к тренировкам «Тампы» в общей группе

Форвард «Тампы» Никита Кучеров провел тренировку в общей группе, сообщается в Twitter клуба.

«Любим видеть этих парней на льду», — говорится в сообщении.

Ранее главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер заявил, что 27-летний россиянин не сыграет в оставшихся матчах регулярного чемпионата НХЛ и продолжит восстановление.

Кучеров не выходил на лед в текущем сезоне в связи с операцией на бедре, перенесенной в декабре.