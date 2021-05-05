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Кучеров вернулся к тренировкам «Тампы» в общей группе

08:55
Никита Кучеров. Фото nhl.com
Никита Кучеров. Фото nhl.com
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров провел тренировку в общей группе, сообщается в Twitter клуба.

«Любим видеть этих парней на льду», — говорится в сообщении.

Ранее главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер заявил, что 27-летний россиянин не сыграет в оставшихся матчах регулярного чемпионата НХЛ и продолжит восстановление.

Кучеров не выходил на лед в текущем сезоне в связи с операцией на бедре, перенесенной в декабре.

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