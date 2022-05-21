Кучеров: «Василевский выкладывается на 100 процентов в каждом матче, так что мы пытаемся использовать его энергию»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров поделился мнением об игре вратаря команды Андрея Василевского.

«Вася всегда рядом, он наш лучший игрок в плей-офф и регулярном чемпионате. Он выкладывается на 100 процентов в каждом матче, так что мы просто пытаемся использовать его энергию в своей игре», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь выиграл 55-й матч в плей-офф и поднялся на 18-е место в истории, обойдя Терри Савчака. От занимающего десятое место Жака Планта Андрей отстает на 16 побед, от рекордсмена лиги Патрика Руа — на 96.

В текущем плей-офф Василевский провел 9 матчей, в которых 6 раз победил и пропустил 24 шайбы при 91,5 процента отраженных бросков.