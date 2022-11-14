Кучеров в восьмой раз подряд набрал очки с «Вашингтоном» на домашней арене «Тампы»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:3).

29-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Таким образом, форвард продлил свою серию результативных игр против «Кэпиталз» на домашней арене «Лайтнинг» до восьми матчей. Это третья по длительности результативная серия Кучерова против одной команды (11 матчей с «Каролиной» и 10 матчей против «Баффало»).

В текущем сезоне Кучеров провел 15 матчей, в которых набрал 23 (7+16) очка.