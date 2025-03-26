Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

26 марта, 03:35

Кучеров в третьем сезоне подряд набрал 100 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

31-летний россиянин достиг отметки в 100 (30+70) набранных очков в этом сезоне. Он первым среди российских хоккеистов сделал этот.

Кучеров в третьем сезоне подряд набирает не менее 100 очков. Форвард с 2013 года выступает в НХЛ. Всю свою карьеру он выступает за «Лайтнинг».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Стала известна новая схема мошенников с аккаунтом на маркетплейсах
Шесть человек пропали в лесу на Камчатке
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров против других звезд лиги
Кирилл Марченко рассказал, чем его восхищает Никита Кучеров
Американский вратарь обошел русских звезд и забрал главные призы НХЛ. Кучеров — третий в голосовании за «Харт», Овечкин — восьмой
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
Кучеров номинирован на «Тед Линдсей Эворд»
Кучеров не попал в тройку главных претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic
Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Papa-psix

    26 очков до 1000. Интересно, пробьёт 1000 раньше чем Овечкин побьёт рекорд Грецки ?

    26.03.2025

  • Marty Friedman

    ну, хотя бы не тот...

    26.03.2025

  • невропатолог176

    Куч крут. Его бы из Тампы в Вашингтон)

    26.03.2025

  • Sergei

    Никита молодец так держать и далее, сезон 17/18 - 100 очков, сезон 18/19- 128 очков, сезон 22/23-113 очков, сезон 23/24-144 очка, сезон 24/25-101 очко и 11 матчей ещё впереди, результат заслуживает уважения.

    26.03.2025

  • Чтанислав Серчесов

    Сделал этот мммм задел)

    26.03.2025

  • Neil

    Ты уже возможно величайший.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Он первым среди российских хоккеистов сделал этот. === Слэнг Козинова - это мощь и изящество в одном флаконе:rofl:

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Могучеров!!!

    26.03.2025

  • Скиталец

    Могучеров!!! Чепыре до Мака:sunglasses:

    26.03.2025

  • adamantane'

    Да, но автору следовало бы как-то уточнить, завершив данное предложение правильно. Например, "сделал это", а не "сделал этот" - тогда и вопросов к нему не возникло бы. Контекст решает! :wink:

    26.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    А вообще он набрал 100 очков уже 5(!) раз в карьере..и это рекорд доя российских хоккеистов..

    26.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Набрал 100 очков

    26.03.2025

  • igor1972

    Красавчик! Действительно могуч.

    26.03.2025

  • adamantane'

    "Он первым среди российских хоккеистов сделал этот". Сделал этот ЧТО?

    26.03.2025

    • «Виннипег» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ онлайн

    Кучеров забил 31-й гол в этом сезоне НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости