Кучеров в третьем сезоне подряд набрал 100 очков

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

31-летний россиянин достиг отметки в 100 (30+70) набранных очков в этом сезоне. Он первым среди российских хоккеистов сделал этот.

Кучеров в третьем сезоне подряд набирает не менее 100 очков. Форвард с 2013 года выступает в НХЛ. Всю свою карьеру он выступает за «Лайтнинг».