Официальный сайт НХЛ составил список лучших действующих нападающих в лиге. Сильнейших определяли журналисты.

По итогам голосования 13 журналистов российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 153 очка и занял пятое место.

Лучшим в списке является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (204 очка). На втором месте находится форвард «Колорадо» Нэйтан Маккинон (187), замыкает тройку — Сидни Кросби из «Питтсбурга» (161). Четвертым стал Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 160).

На шестом месте с 123 очками расположился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Далее идут: Давид Пастрняк («Бостон», 114), Артемий Панарин, Патрик Кейн («Чикаго», 106), Остон Мэттьюс («Торонто», 83), Патрис Бержерон («Бостон», 59), Джек Айкел («Баффало», 56), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй», 47), Евгений Малкин («Питтсбург», 44), Брэд Маршан («Бостон», 41) и Элиас Петтерсон («Ванкувер», 28).