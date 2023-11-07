Кучеров в матче с «Торонто» оформил дубль

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

30-летний россиянин забросил шайбу на 12-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 3:1.

На данный момент на счету Кучерова 19 (9+10) очков в 12 матчах сезона.