Кучеров в матче с «Торонто» оформил дубль

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

30-летний россиянин забросил шайбу на 14-й минуте и сделал счет 3:1. Ранее он забил гол на седьмой минуте

На данный момент на счету Кучерова 8 (6+2) очков в 6 матчах сезона.