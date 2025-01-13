Кучеров в матче с «Питтсбургом» забросил 19-ю шайбу в сезоне
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
31-летний россиянин забросил шайбу на 37-й минуте и сделал счет 2:1.
На данный момент на счету Кучерова 60 (19+41) очков в 39 матчах сезона.
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|3
|Даллас
|41
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|14
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
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|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
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|33
|8
|Чикаго
|43
|14
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|30
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|И
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|О
|1
|Вегас
|42
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|14
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|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
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|42
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|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
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|6
|Анахайм
|42
|17
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Каролина – Анахайм
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Оттава – Даллас
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