Кучеров в матче с «Питтсбургом» оформил дубль

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

31-летний россиянин забросил шайбу на 57-й минуте и сделал счет 3:2. Также он забил второй гол своей команды.

На данный момент на счету Кучерова 61 (20+41) очко в 39 матчах сезона.