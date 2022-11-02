Кучеров в матче с «Оттавой» забросил четвертую шайбу в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3).

29-летний россиянин забросил шайбу на 58-й минуте и сделал счет 4:3. Также на его счету две результативные передачи в этой встрече.

На данный момент на счету Кучерова 15 (4+11) очков в 10 матчах сезона.