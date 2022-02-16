Кучеров в матче с «Нью-Джерси» забросил седьмую шайбу в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». 28-летний россиянин забросил шайбу на 50-й минуте и сделал счет 5:3. На данный момент на счету Кучерова 20 (7+13) очков в 14 матчах сезона. One like = one ? Kuuuuuuch! pic.twitter.com/W0yeIhNqEf — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 16, 2022