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Сегодня, 05:20

Кучеров в матче с «Нью-Джерси» забросил 18-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

31-летний россиянин забросил шайбу на 49-й минуте и сделал счет 2:2.

На данный момент на счету Кучерова 59 (18+41) очков в 38 матчах сезона.

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«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 42 27 15 59
2 Каролина 43 26 17 54
3 Нью-Джерси 44 25 19 54
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Айлендерс 41 16 25 39
8 Филадельфия 42 17 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Бостон 45 21 24 47
4 Тампа-Бэй 39 22 17 46
5 Оттава 41 20 21 43
6 Монреаль 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 59
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 41 18 23 43
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 42 14 28 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Лос-Анджелес 39 24 15 53
3 Эдмонтон 41 25 16 53
4 Ванкувер 41 18 23 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 41 17 24 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 44 13 31 32
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12.01 00:05
Питтсбург – Оттава
 0 : 5
12.01 00:05
Баффало – Сиэтл
 2 : 6
12.01 03:00
Торонто – Ванкувер
 - : -
12.01 03:00
Виннипег – Колорадо
 - : -
12.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
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Сент-Луис – Коламбус
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Монреаль – Даллас
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
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Чикаго – Эдмонтон
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Нэшвилл – Вашингтон
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Юта – Айлендерс
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Калгари – Лос-Анджелес
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Сан-Хосе – Миннесота
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