Кучеров в матче с «Монреалем» забросил 12-ю шайбу в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:1).

29-летний россиянин забросил шайбу на 59-й минуте и установил окончательный счет в этой встрече.

В текущем сезоне Кучеров провел 30 матчей, в которых набрал 47 (12+35) очков.