Кучеров в матче с «Флоридой» оформил дубль

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

28-летний россиянин забросил шайбу на 52-й минуте и сделал счет 7:4. Также на его счету еще один гол и две передачи в этой встрече.

На данный момент на счету Кучерова 61 (23+38) очко в 44 матчах сезона.