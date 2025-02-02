Кучеров в матче с «Айлендерс» забросил 24-ю шайбу в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айдлендерс».

31-летний россиянин забросил шайбу за 47 секунд до сирены и сделал счет 2:2, переведя встречу в овертайм.

На данный момент на счету Кучерова 76 (24+52) очков в 49 матчах сезона.