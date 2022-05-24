Арбитры отменили гол Кучерова в ворота «Флориды» после запроса тренера

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

28-летний россиянин забросил шайбу на 31-й минуте и открыл счет в матче. Однако позже главный арбитр встречи отменил взятие ворот после запроса тренера «Пантерз», так как шайба попала в защитную сетку за воротами. Двумя минутами раньше судья также отменил гол Алекса Киллорна.

На данный момент Кучеров провел 11 матчей в плей-офф, в которых набрал 15 (4+11) очков.