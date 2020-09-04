Кучеров в четверг тренировался с «Тампой»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел тренировку с командой в этот четверг. Россиянин получил травму в первом периоде пятого матча с «Бостоном» в борьбе со Здено Харой.

— Мы хорошо покатались, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова тренера «Лайтнинг» Джона Купера. — Он был на тренировке, участвовал в ней. Что касается всего остального, то мы не знаем, кто будет нашим соперником, не говоря уже о расписании.

Сегодня мы занимались физической подготовкой. В следующие дни поработаем над психологией. Не хочется долго ждать, чтобы не терять настрой. Но сейчас отдых и восстановление приобретают первостепенное значение. Эти дни — на вес золота. Надо ими воспользоваться.