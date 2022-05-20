Кучеров в 21-й раз поучаствовал в победной шайбе в Кубке Стэнли. Он уступает только Кросби

Кучеров уступает только Кросби по победным очкам в Кубке Стэнли среди действующих игроков

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, отдавший результативную передачу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (2:1, 2-0 в серии),

поучаствовал в 21-й победной шайбе за карьеру в Кубке Стэнли.

Семь раз 28-летний форвард забил сам, еще 14 — отдал голевую передачу.

Больший показатель среди действующих игроков только у нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби (9+16).

Напомним, Кучеров отдал голевую передачу за 3,6 секунды до конца прошедшей встречи.

Кучеров за карьеру в НХЛ провел 563 матча, в которых набрал 617 (246+371) очков и заработал показатель полезности «+130». В 122 матчах плей-офф у него 138 (47+91) очков.

Следующий матч пройдет в воскресенье, 22 мая, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — 20:30 мск.