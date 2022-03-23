Кучеров устроил потасовку с Ахо после поражения от «Каролины»

«Тампа» проиграла «Каролине» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров после финальной сирены решил выяснить отношения с игроком соперников Себастьяном Ахо. Россиянин подъехал к оппоненту и попытался ударить, но в дело вмешались арбитры.

Зачинщиков разняли, а к месту событий съехались игроки обеих команд. Несколько секунд Кучеров с Ахо обменивались высказываниями, а затем хоккеисты разъехались.

Напомним, в этом матче Кучеров отметился голевой передачей.