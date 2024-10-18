Кучеров установил рекорд «Тампы», забив третий победный гол на последней минуте 3-го периода в карьере

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров установил новый клубный рекорд команды.

18 октября «Тампа» на домашнем льду победила «Вегас» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

31-летний россиянин забросил две шайбы, одна из которых стала победной. Кучеров отличился на последней минуте третьего периода. Это уже третий подобный победный гол для нападающего за карьеру в «Тампе». Ранее рекордсменом был Энтони Чирелли, дважды приносивший команде победу на последней минуте.