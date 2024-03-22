Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству матчей с 4+ передачами в сезоне

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров установил рекорд своего клуба по количеству игр с 4+ передачами в одном сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:1) российский форвард отдал 4 голевые передачи. Таким образом эта встреча стала четвертой в текущем сезоне с 4 и более результативными пасами. Россиянин установил рекорд «молний» по этому показателю. Ранее Виктор Хедман в сезоне-2021/22 имел 3 таких матча.

В нынешнем сезоне 30-летний Кучеров провел 67 встреч, в которых набрал 122 (41+81) очка.

«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 69 играх.