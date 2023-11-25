Кучеров установил новый рекорд «Тампы»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров установил новый рекорд франшизы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (8:2).

30-летний россиянин в 17-й раз набрал 3 очка в одном периоде, установив рекорд «Лайтнинг». Он опередил Мартена Сан-Луи, который 16 раз набирал три очка за период.

В текущем сезоне Кучеров провел 20 матчей, в которых набрал 35 (15+20) очков.