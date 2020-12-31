Кучеров успешно перенес операцию на бедре

Форвард «Тампы» Никита Кучеров успешно перенес операцию, сообщил журналист Брайан Бернс.

По данным источника, операция решит его проблему с бедром. Ожидается, что восстановление и реабилитация продлятся до регулярного сезона 2021 года.

Напомним, что Кучеров получил тяжелое повреждение бедра, которое требовало хирургического вмешательства.

По словам генменеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа, Кучеров пропустит весь регулярный чемпионат, который пройдет с 13 января по 8 мая.