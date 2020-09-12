Кучеров ударил клюшкой убегающего к пустым воротам соперника. Видео

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в концовке третьего матча финала конференции против «Айлендерс» отметился недисциплинированным поступком. Россиянин преследовал убегающего к пустым воротам форварда команды из Нью-Йорка Жана-Габриэля Пажо, а затем рубанул по нему клюшкой. Тем не менее, это не помешало канадцу забросить шайбу.

Однако после гола Пажо развернулся и затеял потасовку с Кучеровым, к которой присоединились и другие хоккеисты. В итоге, за драку были удалены оба зачинщика, а также Михаил Сергачев, Виктор Хедман и Кэл Клаттербак.