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Кучеров ударил клюшкой убегающего к пустым воротам соперника. Видео

06:40
12 сентября. Никита Кучеров ударил по ногам Жана-Габриэля Пажо. Фото nhl.com
12 сентября. Никита Кучеров ударил по ногам Жана-Габриэля Пажо. Фото nhl.com
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в концовке третьего матча финала конференции против «Айлендерс» отметился недисциплинированным поступком. Россиянин преследовал убегающего к пустым воротам форварда команды из Нью-Йорка Жана-Габриэля Пажо, а затем рубанул по нему клюшкой. Тем не менее, это не помешало канадцу забросить шайбу.

Однако после гола Пажо развернулся и затеял потасовку с Кучеровым, к которой присоединились и другие хоккеисты. В итоге, за драку были удалены оба зачинщика, а также Михаил Сергачев, Виктор Хедман и Кэл Клаттербак.

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