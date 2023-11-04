Кучеров тренировался в третьем звене «Тампы»

Российский нападающий Никита Кучеров накануне тренировался в третьем звене «Тампа-Бэй», сообщает в Twitter журналистка Габби Ширли. Он работал связке с Энтони Сирелли и Алексом Барре-Буле.

Первая тройка нападения «Лайтнинг» на тренировке была: Брэндон Хэйгл, Брэйден Пойнт и Мики Эйссимонт, а вторая — Стивен Стэмкос, Ник Пол и Конор Шири.

Ближайший матч «Тампа» проведет в воскресенье, 5 ноября, на выезде. Соперником будет «Оттава».

В этом сезоне 30-летний Кучеров набрал 11 (6+5) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.