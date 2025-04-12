Кучеров сыграл 800-й матч в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» стал для российского нападающего «Тампы» Никиты Кучеров 800-м за карьеру в североамериканской лиге.

В этом сезоне он набрал 116 (34+82) очков и является лучшим бомбардиром.

Всего за карьеру 31-летний россиянин в НХЛ забил 354 гола и сделал 635 голевых передач в 800 матчах — 989 очков.

Кучеров был выбран «Лайтнинг» во втором раунде драфта 2011 года.

Больше матчей за «Тампу» в истории сыграли только Алекс Киллорн (805), Мартен Сан-Луи (972), Венсан Лекавалье (1037), Стивен Стэмкос (1082) и Виктор Хедман (1128).