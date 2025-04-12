Хоккей
12 апреля 2025, 03:29

Кучеров сыграл 800-й матч в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» стал для российского нападающего «Тампы» Никиты Кучеров 800-м за карьеру в североамериканской лиге.

В этом сезоне он набрал 116 (34+82) очков и является лучшим бомбардиром.

Всего за карьеру 31-летний россиянин в НХЛ забил 354 гола и сделал 635 голевых передач в 800 матчах — 989 очков.

Кучеров был выбран «Лайтнинг» во втором раунде драфта 2011 года.

Больше матчей за «Тампу» в истории сыграли только Алекс Киллорн (805), Мартен Сан-Луи (972), Венсан Лекавалье (1037), Стивен Стэмкос (1082) и Виктор Хедман (1128).

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров против других звезд лиги
Кирилл Марченко рассказал, чем его восхищает Никита Кучеров
Американский вратарь обошел русских звезд и забрал главные призы НХЛ. Кучеров — третий в голосовании за «Харт», Овечкин — восьмой
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
Кучеров номинирован на «Тед Линдсей Эворд»
Кучеров не попал в тройку главных претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic
Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
  • Ментяра

    Ага

    12.04.2025

  • jumeaux1

    Юбилей по матчам, это приятно! Но грустно, что мимо кассы сегодня:zany_face: Есть один матч преимущества перед Маккиным, и здесь каждое очно ообенно ценное. Тем более, что отметку в 120 очей надо пробивать!

    12.04.2025

  • Ментяра

    Блин, не отметил.

    12.04.2025

  • Apei

    до тышши чуток не хватит в этом сезоне, эх, если бы не пропуски (уже бы Малкина догонял

    12.04.2025

  • Sergei

    Никита Кучеров очень результативный нападающий как в этом сезоне так и за карьеру в целом, пятый сезон набирает более 100 очков, молодец.

    12.04.2025

  • Ментяра

    Надо отметить набранными очками.

    12.04.2025

    • Малкин забил 16-й гол в сезоне НХЛ

    «Питтсбург» переиграл «Нью-Джерси», Малкин набрал 2 очка
