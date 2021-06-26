Кучеров сыграет в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли
02:58
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграет против «Айлендерс» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.
В шестом матче против «Айлендерс» (2:3 ОТ) Кучеров провел 46 секунд на льду, после чего защитник «островитян» Скотт Мэйфилд подъехал к россиянину и ударил его клюшкой сзади.
Кучеров лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ. На его счету 27 (5+22) очков.
Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Монреалем».
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