Кучеров сыграет в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграет против «Айлендерс» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.

В шестом матче против «Айлендерс» (2:3 ОТ) Кучеров провел 46 секунд на льду, после чего защитник «островитян» Скотт Мэйфилд подъехал к россиянину и ударил его клюшкой сзади.

Кучеров лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ. На его счету 27 (5+22) очков.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Монреалем».