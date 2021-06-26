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Кучеров сыграет в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли

02:58
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграет против «Айлендерс» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.

24&nbsp;июня. Никита Кучеров получил травму в&nbsp;шестом матче с &laquo;Айлендерс&raquo;.Кучеров получил травму в шестом матче с «Айлендерс». Видео

В шестом матче против «Айлендерс» (2:3 ОТ) Кучеров провел 46 секунд на льду, после чего защитник «островитян» Скотт Мэйфилд подъехал к россиянину и ударил его клюшкой сзади.

Кучеров лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ. На его счету 27 (5+22) очков.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Монреалем».

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей