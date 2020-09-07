Кучеров сыграет в финале конференции, Стэмкос пропустит серию против «Айлендерс»

Стивен Стэмкос не будет играть за «Тампу» в финале Восточной конференции против «Айлендерс», сообщает сайт НХЛ.

Стэмкос в последний раз играл 25 февраля. Травма, полученная капитаном «Тампы» 13 июля до открытия тренировочных лагерей, не позволила форварду принять участие в квалификации Кубка Стэнли и первых двух раундах плей-офф.

2 марта Стэмкосу сделали операцию на мышцах кора, и он пропустил последние пять игр регулярного чемпионата до того, как НХЛ 12 марта приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. В тренировочном лагере нападающий иногда выходил на тренировки с командой, в основном на отработку большинства, но первое полноценное занятие провел после того, как команда переехала в Торонто.

В 57 играх регулярного чемпионата Стэмкос набрал 66 (29+37) очков, заняв второе место среди лучших бомбардиров команды после Никиты Кучерова.

А вот россиянин выйдет на лед в первом поединке предстоящей серии. Нападающий не смог доиграть до конца пятый матч второго раунда против «Бостона» после того, как в первом периоде встречи защитник «Бриюнз» Здено Хара опасно сыграл высокоподнятой клюшкой, попав Кучерову по лицу. Форвард появился в составе во втором периоде, но за семь минут до его окончания снова отправился в раздевалку и больше не выходил на площадку.