Кучеров стал второй звездой матча «Торонто» — «Тампа»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда плей-офф «Торонто» — «Тампа» (3:5).

Первой звездой встречи признан защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман. Он забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

Второй звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. 28-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка.

Замкнул тройку лучших форвард «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, который забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.