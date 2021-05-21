Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров стал третьим из действующих игроков НХЛ, набравшим 100 очков в плей-офф менее чем за 100 матчей

11:48
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Теги:

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ в карьере.

В третьем матче первого раунда плей-офф против «Флориды» (5:6 ОТ) россиянин сделал результативную передачу, которая стала для 27-летнего хоккеиста 100-м результативным действием в Кубке Стэнли.

Кучеров стал третьим среди действующих игроков НХЛ, которому удалось набрать 100 очков в плей-офф менее чем за 100 матчей. Россиянин потратил на это 93 матча. Другие двое действующих хоккеистов, кому покорилось это достижение — Сидни Кросби (75 матчей) и Евгений Малкин (86 матчей).

На счету Кучерова 38 голов и 62 результативных передачи в плей-офф НХЛ. «Тампа» ведет в серии против «Флориды» со счетом 2-1.

Читайте также

Бобровский восстал из пепла. Вернулся из запаса по ходу безнадежного матча и за волосы вытащил команду
Болгары высмеяли решение США об отмене санкций против «Северного потока -2»
К посольству США в Москве прибывают автобусы
Почему похороны Проценко пройдут в закрытом формате

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей