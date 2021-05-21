Кучеров стал третьим из действующих игроков НХЛ, набравшим 100 очков в плей-офф менее чем за 100 матчей

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ в карьере.

В третьем матче первого раунда плей-офф против «Флориды» (5:6 ОТ) россиянин сделал результативную передачу, которая стала для 27-летнего хоккеиста 100-м результативным действием в Кубке Стэнли.

Кучеров стал третьим среди действующих игроков НХЛ, которому удалось набрать 100 очков в плей-офф менее чем за 100 матчей. Россиянин потратил на это 93 матча. Другие двое действующих хоккеистов, кому покорилось это достижение — Сидни Кросби (75 матчей) и Евгений Малкин (86 матчей).

Nikita Kucherov has found the score sheet in each game during the @TBLightning's First Round series and collected 100th career point in the #StanleyCup Playoffs on Thursday night.#NHLStats: https://t.co/HHyhGXQR4x pic.twitter.com/YtLdrrG3Ik — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 21, 2021

На счету Кучерова 38 голов и 62 результативных передачи в плей-офф НХЛ. «Тампа» ведет в серии против «Флориды» со счетом 2-1.