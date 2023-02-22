Кучеров стал третьим игроком с 80 очками в сезоне НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:1).

Таким образом, на счету 29-летнего россиянина 80 (21+59) очков в сезоне. По этому показателю он уступает только Коннору Макдэвиду (105 (44+61) очков) и Леону Драйзайтлю (85 (34+51) очков в 56 играх).