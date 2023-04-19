Кучеров стал третьей звездой матча с «Торонто»
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой первого матча 1/8 финала Кубка Стэнли против «Торонто» (7:3). 29-летний россиянин сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу.
Второй звездой стал форвард Брэйден Пойнт, который оформил дубль. Возглавил тройку Кори Перри, набравший 3 (1+2) очка.
Вторая игра в серии состоится 21 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.
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Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
Результаты / календарь
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|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|19.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|19.04
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 7
|19.04
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|19.04
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
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