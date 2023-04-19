Кучеров стал третьей звездой матча с «Торонто»

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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой первого матча 1/8 финала Кубка Стэнли против «Торонто» (7:3). 29-летний россиянин сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу.

Второй звездой стал форвард Брэйден Пойнт, который оформил дубль. Возглавил тройку Кори Перри, набравший 3 (1+2) очка.

Вторая игра в серии состоится 21 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.