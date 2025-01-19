Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы» с 600 результативными передачами в НХЛ
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1).
Теперь на счету форварда 600 результативных передач за всю карьеру НХЛ. Он стал вторым игроком в истории «Лайтнинг» достигшим этой отметки после защитника Виктора Хедмана.
Также он стал шестым игроком из России, сделавшим 600 голевых перадч. Ранее это удавалось Евгению Малкину (823), Александру Овечкину (709), Сергею Федорову (696), Сергею Зубову (619) и Павлу Дацюку (604).
Всего на счету 31-летнего хоккеиста 767 матчей в лиге, в которых он забросил 341 шайбу и отдал 600 ассистов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
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|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Рейнджерс
|45
|22
|23
|47
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|45
|22
|23
|48
|7
|Детройт
|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|2
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
Результаты / календарь
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24.01
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|6 : 3
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 0
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|5 : 3
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|4 : 2
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 2
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|4 : 2
|19.01
|21:00
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Нью-Джерси – Оттава
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