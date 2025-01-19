Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы» с 600 результативными передачами в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1).

Теперь на счету форварда 600 результативных передач за всю карьеру НХЛ. Он стал вторым игроком в истории «Лайтнинг» достигшим этой отметки после защитника Виктора Хедмана.

Также он стал шестым игроком из России, сделавшим 600 голевых перадч. Ранее это удавалось Евгению Малкину (823), Александру Овечкину (709), Сергею Федорову (696), Сергею Зубову (619) и Павлу Дацюку (604).

Всего на счету 31-летнего хоккеиста 767 матчей в лиге, в которых он забросил 341 шайбу и отдал 600 ассистов.