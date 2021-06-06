Кучеров стал седьмым игроком в истории с 40 голами и 70 передачами в первых 100 матчах в плей-офф

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4, 3-1).

Кучеров стал седьмом игроком в истории с 40+ голами и 70+ голевыми передачами в первых 100 матчах плей-офф за карьеру.

Он присоединился в этом списке к Уэйну Гретцки (69+139), Марио Лемье (75+93), Яри Курри (66+73), Дени Савару (54+70), Петеру Форсбергу (43+71) и Сидни Кросби (43+75).