Кучеров стал первым российским хоккеистом с 25 голами в нынешнем сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой на 8-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:3).

Для 31-летнего россиянина этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ. Кучеров стал первым российским игроком, забросившим это количество шайб в сезоне-2024/25.

Форвард «Лайтнинг» опередил российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в активе которого на данный момент 24 гола.