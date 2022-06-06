Кучеров стал первым игроком в истории «Тампы» с 50 голами в плей-офф

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс».

Таким образом, 28-летний россиянин забил 50 голов в плей-офф и стал первым игроком в истории франшизы с таким количеством заброшенных шайб. Второе место с 43 голами занимает Стивен Стэмкос.

На данный момент на счету Кучерова 19 (6+13) очков в 14 матчах текущего плей-офф.