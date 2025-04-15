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15 апреля, 19:09

Кучеров стал лучшим плеймейкером по результатам опроса игроков НХЛ

Алина Савинова
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Никита Кучеров (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров занял первое место по итогам опроса игроков НХЛ на звание лучшего плеймейкера лиги, сообщается на сайте организации. В голосовании приняли участие 663 хоккеиста.

31-летний россиянин набрал 48,25% голосов. В тройку лучших плеймейкеров также вошли капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (20,16%) и его партнер по команде Леон Драйзайтль (6,83%).

Четвертое место у российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина (5,08%), пятое — у Сидни Кросби из «Питтсбурга» (2,7%).

В нынешнем сезоне Кучеров набрал 119 (36+83) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он лидирует в списке лучших бомбардиров сезона.

Никита Кучеров
Хоккей
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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17.04 02:00
Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 4 : 2
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 5 : 1
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 0 : 3
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