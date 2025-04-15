Кучеров стал лучшим плеймейкером по результатам опроса игроков НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров занял первое место по итогам опроса игроков НХЛ на звание лучшего плеймейкера лиги, сообщается на сайте организации. В голосовании приняли участие 663 хоккеиста.

31-летний россиянин набрал 48,25% голосов. В тройку лучших плеймейкеров также вошли капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (20,16%) и его партнер по команде Леон Драйзайтль (6,83%).

Четвертое место у российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина (5,08%), пятое — у Сидни Кросби из «Питтсбурга» (2,7%).

В нынешнем сезоне Кучеров набрал 119 (36+83) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он лидирует в списке лучших бомбардиров сезона.