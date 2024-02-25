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25 февраля, 23:40

Кучеров стал девятым игроком, который первым набрал 100 очков больше одного раза

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1).

Теперь на счету россиянина 102 (38+64) очка в 59 матчах. Как сообщает сайт лиги, Кучеров во второй раз в карьере достиг отметки в 100 очков и стал девятым игроком, который первым набрал такое количество баллов больше одного раза. Ранее этого показателя достигали Уэйн Гретцки (9 раз), Марио Лемье (6), Фил Эспозито (6), Коннор Макдэвид (5), Яромир Ягр (4), Ги Лафлер (3), Сидни Кросби (2) и Евгений Малкин (2).

«Тампа» набрала 69 очков в 60 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции

Никита Кучеров
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
1
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НХЛ: «Питтсбург» — «Филадельфия», «Коламбус» — «Рейнджерс». Расписание и результаты матчей 25 и 26 февраля

Кучеров увеличил преимущество над Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ до 6 очков
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 58 39 19 81
2 Каролина 57 34 23 73
3 Филадельфия 58 30 28 67
4 Нью-Джерси 58 29 29 62
5 Вашингтон 56 26 30 61
6 Айлендерс 57 23 34 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Тампа-Бэй 60 32 28 69
5 Детройт 57 31 26 68
6 Баффало 57 26 31 56
7 Оттава 55 25 30 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 35 24 78
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 58 31 27 64
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 57 20 37 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
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26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
26.02 02:00
Чикаго – Детройт
 - : -
26.02 02:00
Коламбус – Рейнджерс
- : -
26.02 02:00
Баффало – Каролина
 - : -
26.02 02:00
Виннипег – Аризона
 - : -
26.02 04:00
Анахайм – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 102
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 89
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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