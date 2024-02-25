Кучеров стал девятым игроком, который первым набрал 100 очков больше одного раза

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1).

Теперь на счету россиянина 102 (38+64) очка в 59 матчах. Как сообщает сайт лиги, Кучеров во второй раз в карьере достиг отметки в 100 очков и стал девятым игроком, который первым набрал такое количество баллов больше одного раза. Ранее этого показателя достигали Уэйн Гретцки (9 раз), Марио Лемье (6), Фил Эспозито (6), Коннор Макдэвид (5), Яромир Ягр (4), Ги Лафлер (3), Сидни Кросби (2) и Евгений Малкин (2).

«Тампа» набрала 69 очков в 60 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции