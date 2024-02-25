Кучеров стал девятым игроком, который первым набрал 100 очков больше одного раза
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1).
Теперь на счету россиянина 102 (38+64) очка в 59 матчах. Как сообщает сайт лиги, Кучеров во второй раз в карьере достиг отметки в 100 очков и стал девятым игроком, который первым набрал такое количество баллов больше одного раза. Ранее этого показателя достигали Уэйн Гретцки (9 раз), Марио Лемье (6), Фил Эспозито (6), Коннор Макдэвид (5), Яромир Ягр (4), Ги Лафлер (3), Сидни Кросби (2) и Евгений Малкин (2).
«Тампа» набрала 69 очков в 60 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|58
|39
|19
|81
|2
|Каролина
|57
|34
|23
|73
|3
|Филадельфия
|58
|30
|28
|67
|4
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
|62
|5
|Вашингтон
|56
|26
|30
|61
|6
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Тампа-Бэй
|60
|32
|28
|69
|5
|Детройт
|57
|31
|26
|68
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Оттава
|55
|25
|30
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|35
|24
|78
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|58
|31
|27
|64
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|55
|33
|22
|68
|4
|Лос-Анджелес
|56
|29
|27
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|57
|24
|33
|59
|7
|Анахайм
|57
|20
|37
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
|26.02
|02:00
|
Чикаго – Детройт
|- : -
|26.02
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|26.02
|02:00
|
Баффало – Каролина
|- : -
|26.02
|02:00
|
Виннипег – Аризона
|- : -
|26.02
|04:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|102
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|38
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96